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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:39

Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48

  la9 написав:Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?

Сам не пробував. З того, що спало на думку: https://www.gorgany.com/elektronnyi-pod ... rgany.html
Вважаю магазин дорогим, але тут кажуть, що бувають вигідні розпродажі.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:06

Re: Sportbank

В горганах не ціни високі, а товари високої цінової категорії. Зараз тур спорядження всюди в Україні продається за рекомендованою ціною виробника.
Кочевник
 
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