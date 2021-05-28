Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:39
Возможно, кто-то может подсказать инет-магазин туристических товаров, где бы можно было через сайт купить подарочный сертификат и получить КБ?
Может, у кого есть подобный опыт?
Додано: П'ят 28 тра, 2021 15:48
Сам не пробував. З того, що спало на думку:
Вважаю магазин дорогим, але тут кажуть, що бувають вигідні розпродажі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:06
Re: Sportbank
В горганах не ціни високі, а товари високої цінової категорії. Зараз тур спорядження всюди в Україні продається за рекомендованою ціною виробника.
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