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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:37

v57 Не распространяется.
Bankir2020
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24

вот и я о том же :)
v57
 
Повідомлень: 2938
З нами з: 14.03.10
Подякував: 119 раз.
Подякували: 187 раз.
 
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  #<1 ... 113114115116
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