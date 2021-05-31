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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 14:37
v57 Не распространяется.
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Bankir2020
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Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24
вот и я о том же
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v57
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