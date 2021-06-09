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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:42
Re: Sportbank
Подскажите, за оружейные магазины наливают по категории спорт?
По памяти мсс код подходил в магазине Рысь.
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48
Re: Sportbank
В туристичних наливають по спортивному МСС, чом би за зброю не налити?
Додано: Сер 02 чер, 2021 04:49
Добрый день, скиньте, плиз, какие категории кешбека (или партнерские предложения) у Спортбанка на июнь. Думаю открывать ли карту....
Додано: Сер 02 чер, 2021 05:54
Вся інформація є тут: https://finance.ua/cards/cashback-review
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:23
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:54
В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?
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