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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:37

v57 Не распространяется.
Bankir2020
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24

вот и я о том же :)
v57
 
Повідомлень: 2944
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:42

Re: Sportbank

Подскажите, за оружейные магазины наливают по категории спорт?
По памяти мсс код подходил в магазине Рысь.
2XL
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Повідомлень: 3579
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48

Re: Sportbank

В туристичних наливають по спортивному МСС, чом би за зброю не налити?
Кочевник
 
Повідомлень: 1959
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 04:49

Добрый день, скиньте, плиз, какие категории кешбека (или партнерские предложения) у Спортбанка на июнь. Думаю открывать ли карту.... :oops:
duvr100
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Повідомлень: 75
З нами з: 21.05.20
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 05:54

  duvr100 написав:Добрый день, скиньте, плиз, какие категории кешбека (или партнерские предложения) у Спортбанка на июнь. Думаю открывать ли карту.... :oops:

Вся інформація є тут: https://finance.ua/cards/cashback-review
miltador
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Повідомлень: 393
З нами з: 08.01.20
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Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:23

Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
mihasik
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Повідомлень: 1055
З нами з: 26.10.11
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 20:54

  mihasik написав:Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...

В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?
miltador
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Повідомлень: 393
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:35

  miltador написав:
  mihasik написав:Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...

В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?

FDY. 2 дня был в блокировке, потом только провелся по счету. Вам начислили 5% партнерских?
mihasik
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Повідомлень: 1055
З нами з: 26.10.11
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 14:09

  mihasik написав:
  miltador написав:
  mihasik написав:Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...

В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?

FDY. 2 дня был в блокировке, потом только провелся по счету. Вам начислили 5% партнерских?

Певно не налагодили кешбек на Fondy.
miltador
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Повідомлень: 393
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