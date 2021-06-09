|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 14:37
v57 Не распространяется.
-
Bankir2020
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 20.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24
вот и я о том же
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:42
Подскажите, за оружейные магазины наливают по категории спорт?
По памяти мсс код подходил в магазине Рысь.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3579
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:48
В туристичних наливають по спортивному МСС, чом би за зброю не налити?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1959
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:23
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 20:54
mihasik написав:
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 12:35
miltador написав: mihasik написав:
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?
FDY. 2 дня был в блокировке, потом только провелся по счету. Вам начислили 5% партнерских?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 чер, 2021 14:09
mihasik написав: miltador написав: mihasik написав:
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
В недавньому оновлені Ракети писалось що вони змінили систему прийому платежів на якусь Fondy. По факту, після оновлення два рази замовляв доставку - один раз через Apple Pay - пройшло через Fondy, інший раз через додану картку до акаунту - пройшло через WayForPay.
Ви яким чином оплачували?
FDY. 2 дня был в блокировке, потом только провелся по счету. Вам начислили 5% партнерских?
Певно не налагодили кешбек на Fondy.
-
miltador
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 08.01.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|