Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:38
Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
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