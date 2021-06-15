Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:38
Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
Додано: Сер 16 чер, 2021 00:01
Re: Sportbank
подскажите если карта была оформлена 25го мая, покупка была сделана 3го июня -
то когда нужно гасится что бы не выйти из льготного периода?
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