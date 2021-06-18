Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
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Додано: Суб 12 чер, 2021 20:38
Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
Додано: Сер 16 чер, 2021 00:01
Re: Sportbank
подскажите если карта была оформлена 25го мая, покупка была сделана 3го июня -
то когда нужно гасится что бы не выйти из льготного периода?
Додано: Сер 16 чер, 2021 09:09
Re: Sportbank
Тиснеш пункт "кредит" в додатку, і там все розпише, скільки і до якого числа гасити в поточному місяці. Теоретично повинен погасити до 25 серпня, але щомісяця до 25-го потрібно закидувати по 100 грн.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:18
По ракете уже нормально кэшбек приходит? Хотел попробовать заказ сделать
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:23
Re: Sportbank
В зброярнях із кошерним МСС кешбек також наливаять. Карта від ОКСІ.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:06
Re: Sportbank
Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.
Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27
Якщо просто сидіти, то можна щось відсидіти. Я одразу картку оформлював без КЛ, коли вирішив, що він мені потрібен, то тапнув на кнопку з кредитом і його налили.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:53
Знаю случай, когда сами долили с 0 до 20к после 3-4 месяцев пользования
Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:38
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