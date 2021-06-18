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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:38

  mihasik написав:Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...


Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
AG_
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 00:01

Re: Sportbank

подскажите если карта была оформлена 25го мая, покупка была сделана 3го июня -
то когда нужно гасится что бы не выйти из льготного периода?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:09

Re: Sportbank

Тиснеш пункт "кредит" в додатку, і там все розпише, скільки і до якого числа гасити в поточному місяці. Теоретично повинен погасити до 25 серпня, але щомісяця до 25-го потрібно закидувати по 100 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:18

По ракете уже нормально кэшбек приходит? Хотел попробовать заказ сделать
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:23

Re: Sportbank

В зброярнях із кошерним МСС кешбек також наливаять. Карта від ОКСІ.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:06

Re: Sportbank

Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.

Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27

  dr_morgenstern написав:Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.

Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?

Якщо просто сидіти, то можна щось відсидіти. Я одразу картку оформлював без КЛ, коли вирішив, що він мені потрібен, то тапнув на кнопку з кредитом і його налили.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:53

  klug написав:
  dr_morgenstern написав:Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.

Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?

Якщо просто сидіти, то можна щось відсидіти. Я одразу картку оформлював без КЛ, коли вирішив, що він мені потрібен, то тапнув на кнопку з кредитом і його налили.

Знаю случай, когда сами долили с 0 до 20к после 3-4 месяцев пользования
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:38

  dr_morgenstern написав:Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?


Налили сходу 20к по Sportbank/TAS. В додатке при заполнении анкеты отправил им фото годовой налоговой декларации (ФОП).
wildlynx
 
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