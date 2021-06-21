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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 20:38
mihasik написав:
Ракету кто-то заказывал? Пришли партнерские? Поддержка разбирается, два дня взяла на обдумывание...
Та же фигня с Ракетой, через поддержку один кешбек прикрутили, другие штук 5 не прикрутили. Написал в поддержку про них жду. Похоже в конце месяца прийдется проверять и писать в поддержку о все не сделанные кешбеки. Не порядок в общем с кешбеками
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Додано: Сер 16 чер, 2021 00:01
подскажите если карта была оформлена 25го мая, покупка была сделана 3го июня -
то когда нужно гасится что бы не выйти из льготного периода?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 09:09
Тиснеш пункт "кредит" в додатку, і там все розпише, скільки і до якого числа гасити в поточному місяці. Теоретично повинен погасити до 25 серпня, але щомісяця до 25-го потрібно закидувати по 100 грн.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:18
По ракете уже нормально кэшбек приходит? Хотел попробовать заказ сделать
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vovareuckij
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:23
В зброярнях із кошерним МСС кешбек також наливаять. Карта від ОКСІ.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:06
Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.
Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:27
dr_morgenstern написав:
Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.
Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
Якщо просто сидіти, то можна щось відсидіти. Я одразу картку оформлював без КЛ, коли вирішив, що він мені потрібен, то тапнув на кнопку з кредитом і його налили.
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klug
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:53
klug написав: dr_morgenstern написав:
Давеча отказался при получении карты фоткаться с паспортом "в зубах" (публичная оферта он такая, да), с огромным скрежетом карту таки выдали, но кредлим не налили, ироды.
Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
Якщо просто сидіти, то можна щось відсидіти. Я одразу картку оформлював без КЛ, коли вирішив, що він мені потрібен, то тапнув на кнопку з кредитом і його налили.
Знаю случай, когда сами долили с 0 до 20к после 3-4 месяцев пользования
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:38
dr_morgenstern написав:
Вопрос: были ли успешные кейсы, когда лимит подливали с нуля, или "нет, сынок, это фантастика?
Налили сходу 20к по Sportbank/TAS. В додатке при заполнении анкеты отправил им фото годовой налоговой декларации (ФОП).
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:18
Почему-то здесь тишина
Подкину дровишек для растопки
Взято с других ресурсов WWW.
<...>
У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК".
При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.
Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися.
Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.
...в скором времени будет реализована автоматическая миграция для всех клиентов без дополнительных трудностей. Понимая что это вызывает некоторые вопросы у активных пользователей, мы подготовили небольшой ответ на самые популярные.
1. Одобренная сумма кредитного лимита будет автоматически перенесена со sportbank|Окси на sportbank|ТАС.
2. Карта будет виртуальной для всех клиентов. Ее можно сразу подвязать под Google Pay и Apple Pay, чтобы моментально рассчитываться за покупки. Но по желанию вы сможете заказать пластиковую карту на отделение Новой Почты.
3. Процесс закрытия счёта занимает 45 дней. Но открыть счёт на ТАС вы можете сразу же после принятия в работу заявки на закрытие вашего счёта в sportbank|Окси.
4. Новый функционал будет реализовываться уже на sportbank|TAC.
5. Мы оповестим всех клиентов sportbank|Окси о миграции в приложении, Viber и по электронной почте. Пожалуйста, следите за обновлением информации.
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