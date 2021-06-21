...в скором времени будет реализована автоматическая миграция для всех клиентов без дополнительных трудностей. Понимая что это вызывает некоторые вопросы у активных пользователей, мы подготовили небольшой ответ на самые популярные.





1. Одобренная сумма кредитного лимита будет автоматически перенесена со sportbank|Окси на sportbank|ТАС.



2. Карта будет виртуальной для всех клиентов. Ее можно сразу подвязать под Google Pay и Apple Pay, чтобы моментально рассчитываться за покупки. Но по желанию вы сможете заказать пластиковую карту на отделение Новой Почты.



3. Процесс закрытия счёта занимает 45 дней. Но открыть счёт на ТАС вы можете сразу же после принятия в работу заявки на закрытие вашего счёта в sportbank|Окси.



4. Новый функционал будет реализовываться уже на sportbank|TAC.



5. Мы оповестим всех клиентов sportbank|Окси о миграции в приложении, Viber и по электронной почте. Пожалуйста, следите за обновлением информации.