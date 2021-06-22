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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:45

Ракета

Вже скоро кінець місяця а банк до сих пір не поправив свої алгоритми для зарахування кешбеку по Ракеті. Все через підтримку, знову їм писати...
miltador
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