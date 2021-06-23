RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 08:45

Ракета

Вже скоро кінець місяця а банк до сих пір не поправив свої алгоритми для зарахування кешбеку по Ракеті. Все через підтримку, знову їм писати...
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 397
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:50

Появилось списание "Погашение процентов за пользование кредитным лимитом", со слов поддержки это забытое списание 0,01% годовых за период февраль/март от суммы ~2000грн, при этом всё гасилось чтоб не выходить из льготного периода. Ни здесь, ни в других банках никогда не получал списание в подобной ситуации. Это что-то новенькое или так всегда было для карточек Спортбанк/ТАС?
cashtan
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.07.10
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:22

С Ракетой ситуация такая же, причем несколько дней начисляют кэшбек после обращения. Странный банк.
vovareuckij
 
Повідомлень: 195
З нами з: 19.06.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33025)
23.06.2021 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.