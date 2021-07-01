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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 08:45
Ракета
Вже скоро кінець місяця а банк до сих пір не поправив свої алгоритми для зарахування кешбеку по Ракеті. Все через підтримку, знову їм писати...
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:50
Появилось списание "Погашение процентов за пользование кредитным лимитом", со слов поддержки это забытое списание 0,01% годовых за период февраль/март от суммы ~2000грн, при этом всё гасилось чтоб не выходить из льготного периода. Ни здесь, ни в других банках никогда не получал списание в подобной ситуации. Это что-то новенькое или так всегда было для карточек Спортбанк/ТАС?
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:22
С Ракетой ситуация такая же, причем несколько дней начисляют кэшбек после обращения. Странный банк.
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51
ЛУМУМБа 5%/1% брудними
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