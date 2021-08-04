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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 сер, 2021 23:04
Vorlon написав:Пансер
Я думал, что это ждёт Монобанк из-за уменьшения интерченджа. А оказалось, Спортбанк опередил...
Впрочем, ожидаемо.
Поясніт. Моня прийшов до поточної моделі, як до більш вигідної для них, бо нагребли забагато грейсовиків. Зниження інтерченджу мало б лише посилити це рішення. Мотивацію спортсменів важко передбачити: може вони просто підкидають монетку, а може кочки дійсно забувають вчасно гаситися.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 09:54
На красном форуме представитель банка говорит что это опечатка с повышенным кэшбеком за кредитные.
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Додано: Пон 02 сер, 2021 10:31
Adast не опечатка
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Додано: Вів 03 сер, 2021 11:51
extreme_lviv_ua написав:
Якийсь прикол з банком. Зробив дружині картку, налили ліміт, пробую розрахуватись а фіг там, помилка №12. Підтримка каже зачекати до 3-х днів (другий день не робоча), бо вони ще щось там перевіряють. На питання, як взнати коли запрацює, кажуть поповнюйте мобільний. Тоді сенс від першої покупки з грейсом в 120 днів йде лісом, хітрожопі
120 дней не конкретно на первую покупку. Все траты августа вам нужно будет загасить до 25 ноября.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 05:42
Какие есть движения по замене?
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