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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 сер, 2021 07:34
Не факт. Можно и просто закрыть. Лично для меня кроме одной свинской темы, которая была еще в самом начале, спортбанка от окси по сути так и не взлетела. В тасю переходить пожалуй не стану - так что когда скажут переходить выведу карту в ноль и адьос
Додано: Нед 08 сер, 2021 15:02
господа, а можно точнее о переводе спорта в таз?
типа пока добровольно, но скоро будет принудительно?
Додано: Нед 08 сер, 2021 15:51
Пока можно только через поддержку с повторной отправкой документов. Но обещают сделать безшовную миграцию.
По словам поддержки:
"Мы оповестим всех клиентов sportbank|Окси о миграции в приложении, Viber и по электронной почте.
Если все же клиент не захочет мигрировать в указанные сроки, мы разработаем отдельный процесс по закрытию счета. Как это будет выглядеть технически и юридически, мы сообщим после миграции."
Денис Сапрыкин публиковал, что планируют провести миграцию до конца лета.
Додано: Нед 08 сер, 2021 17:42
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:07
А я сегодня "переоформил" - иногда все-таки пользуюсь 10% на спорт. Во всем остальном - согласен, ничего интересного и примечательного, как в прочем еще один "оранжевый собрат".
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:56
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:01
Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:11
ну, если у вас уже всё забито, что на последних страницах вот этой https://forum.finance.ua/topic61991.html?p=5254052#p5254052 темы, то можно, конечно
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