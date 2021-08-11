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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15

Re: Sportbank

  mihasik написав:Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:38

  extreme_lviv_ua написав:
  mihasik написав:Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах

До пенсии ещё рано;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:47

  mihasik написав:До пенсии ещё рано;)

Ну, тогда - 5.55% )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

Re: Sportbank

  mihasik написав:До пенсии ещё рано;)
Це така її назва в них в системі, як я розумію її готували для пенсіонерів але шось пішло не так і її видають абсолютно всім. :wink:
P.S. у Львові вже як півтора тижні закінчились, мають підвезти :roll:
extreme_lviv_ua
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