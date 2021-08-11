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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15
mihasik написав:
Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:38
extreme_lviv_ua написав: mihasik написав:
Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
До пенсии ещё рано;)
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:47
mihasik написав:
До пенсии ещё рано;)
Ну, тогда - 5.55% )))
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