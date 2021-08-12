Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15
Re: Sportbank
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:38
Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54
Re: Sportbank
Додано: Чет 12 сер, 2021 21:36
mihasik как вам уже посоветовали коллеги выше - пенсионка 10% (обычная дебетка, которая выдаётся всем "не пенсионерам") и дебетка 15 % до 15 000 тыс. от форварда - на текущий момент самый выгодный вариант для свободных средств.
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