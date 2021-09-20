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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15
mihasik написав:
Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
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extreme_lviv_ua
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:38
extreme_lviv_ua написав: mihasik написав:
Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
До пенсии ещё рано;)
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mihasik
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Додано: Чет 12 сер, 2021 15:47
mihasik написав:
До пенсии ещё рано;)
Ну, тогда - 5.55% )))
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mustbe
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Додано: Чет 12 сер, 2021 21:36
mihasik как вам уже посоветовали коллеги выше - пенсионка 10% (обычная дебетка, которая выдаётся всем "не пенсионерам") и дебетка 15 % до 15 000 тыс. от форварда - на текущий момент самый выгодный вариант для свободных средств.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 сер, 2021 23:12
lloydbanksua написав:mihasik
как вам уже посоветовали коллеги выше - пенсионка 10% (обычная дебетка, которая выдаётся всем "не пенсионерам") и дебетка 15 % до 15 000 тыс. от форварда - на текущий момент самый выгодный вариант для свободных средств.
Так, у відповідній темі все детально розписано.
Щоб не виглядало, як офф: я своєю карткою "СБ"(ТАС) теж не користуюсь - не знайшов застосування
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Додано: Пон 06 вер, 2021 22:50
Коллеги, никто не проверял, оплата в интернет-магазине f.ua идёт как техника?
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Andrew75
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Додано: Пон 06 вер, 2021 23:45
Andrew75 написав:
Коллеги, никто не проверял, оплата в интернет-магазине f.ua идёт как техника?
У мене в січні пробилося MCC 5399, зараз оплачую хіба Укрсибом. Алло тоді ж проходило по 5732.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:29
Подскажите, плз, какой регламент погашения карты, чтобы остаться в льготном периоде? Карта ТАС|Sportbank.
Сумма должна пройти по счету до 25 числа? Или можно именно 25 числа перевести по номеру карты Спортбанка через приложение другого банка?
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