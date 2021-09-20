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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:15

Re: Sportbank

  mihasik написав:Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:38

  extreme_lviv_ua написав:
  mihasik написав:Ну а под 5.55% держать или есть кто поинтереснее?
Від Форварда є Коко кард «пенсійна» 10% на залишок до 300 тис, безкоштовне зняття в банкоматах

До пенсии ещё рано;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:47

  mihasik написав:До пенсии ещё рано;)

Ну, тогда - 5.55% )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

Re: Sportbank

  mihasik написав:До пенсии ещё рано;)
Це така її назва в них в системі, як я розумію її готували для пенсіонерів але шось пішло не так і її видають абсолютно всім. :wink:
P.S. у Львові вже як півтора тижні закінчились, мають підвезти :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:36

mihasik как вам уже посоветовали коллеги выше - пенсионка 10% (обычная дебетка, которая выдаётся всем "не пенсионерам") и дебетка 15 % до 15 000 тыс. от форварда - на текущий момент самый выгодный вариант для свободных средств.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 23:12

  lloydbanksua написав:mihasik как вам уже посоветовали коллеги выше - пенсионка 10% (обычная дебетка, которая выдаётся всем "не пенсионерам") и дебетка 15 % до 15 000 тыс. от форварда - на текущий момент самый выгодный вариант для свободных средств.

Так, у відповідній темі все детально розписано.
Щоб не виглядало, як офф: я своєю карткою "СБ"(ТАС) теж не користуюсь - не знайшов застосування :(
AleksD
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:50

Re: Sportbank

Коллеги, никто не проверял, оплата в интернет-магазине f.ua идёт как техника?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 23:45

Re: Sportbank

  Andrew75 написав:Коллеги, никто не проверял, оплата в интернет-магазине f.ua идёт как техника?

У мене в січні пробилося MCC 5399, зараз оплачую хіба Укрсибом. Алло тоді ж проходило по 5732.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:29

Re: Sportbank

Подскажите, плз, какой регламент погашения карты, чтобы остаться в льготном периоде? Карта ТАС|Sportbank.
Сумма должна пройти по счету до 25 числа? Или можно именно 25 числа перевести по номеру карты Спортбанка через приложение другого банка?
ramzes4
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