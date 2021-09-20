Amethyst написав:
см. viewtopic.php?p=5130650#p5130650
У гражданина Sportbank|ОКСИ был, как минимум до этого поста.
Возможно, для ТАС всё иначе.
Саппорт утверждает, что можно заслать P2P из другого банка 25-го числа. Но меня терзают смутные сомнения
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:49
У гражданина Sportbank|ОКСИ был, как минимум до этого поста.
Возможно, для ТАС всё иначе.
Саппорт утверждает, что можно заслать P2P из другого банка 25-го числа. Но меня терзают смутные сомнения
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