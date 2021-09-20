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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:49

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:Подскажите, плз, какой регламент погашения карты, чтобы остаться в льготном периоде? Карта ТАС|Sportbank.
Сумма должна пройти по счету до 25 числа? Или можно именно 25 числа перевести по номеру карты Спортбанка через приложение другого банка?

см. viewtopic.php?p=5130650#p5130650

У гражданина Sportbank|ОКСИ был, как минимум до этого поста.
Возможно, для ТАС всё иначе.
Саппорт утверждает, что можно заслать P2P из другого банка 25-го числа. Но меня терзают смутные сомнения :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 06:33

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:Подскажите, плз, какой регламент погашения карты, чтобы остаться в льготном периоде? Карта ТАС|Sportbank.
Сумма должна пройти по счету до 25 числа? Или можно именно 25 числа перевести по номеру карты Спортбанка через приложение другого банка?

см. viewtopic.php?p=5130650#p5130650

У гражданина Sportbank|ОКСИ был, как минимум до этого поста.
Возможно, для ТАС всё иначе.
Саппорт утверждает, что можно заслать P2P из другого банка 25-го числа. Но меня терзают смутные сомнения :)

Грейс у Спорта до последнего раб. дн. месяца.
СЭП заходит дн. в дн.
Своя р2р-тянучка приходуется на след. дн. Эт проверено на ОКСИ.
Дерзайте :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:31

відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:48

  nickvp написав:відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?

Хорошо чтобы сам спорт подтянуся хотя бы до скунса ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:53

  nickvp написав:відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?

Если еще уберут ограничение на кол-во шаровых р2р, хотя бы сторонних.
Или предложать шаровой СЭП, то мож я к ним и прийду.
А пока Скунса и Бобра хватает. А они рядом с Конём хай отдыхают, ума набираются :P :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:03

У мну они тоже на полке. Но как говорится раз в год иипалка стреляет. Когда ни у кого нет путешествий и они есть тут и надо купить тикеты или забукать жилье -карта достаеЦЦа. В последний раз использовалась в конце августа 2020 теперь вот в сентябре 2021
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:20

Re: Sportbank

А в мене щомісяця вигрібається кешбек по спорту/Gorgan'ах. Ще б одну завів із задоволенням.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:27

  Кочевник написав:А в мене щомісяця вигрібається кешбек по спорту/Gorgan'ах. Ще б одну завів із задоволенням.
Аналогічно вигрібаю і не одну, Gorgany і Scout Tactical рулять :wink:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 10:47

  Кочевник написав:А в мене щомісяця вигрібається кешбек по спорту/Gorgan'ах. Ще б одну завів із задоволенням.

Так что никого из близких родственников нету? У меня в семье три, но используется редко лишь одна. Сейчас с переходом думаю закрыить 2.
Кстати вопрос - а может не стоит переходить а закрытся в Оски а потом по чьей-то рефке открыться в тасе? Будут в таком случае реферальные?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:30

  Amethyst написав:
  nickvp написав:відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?

Если еще уберут ограничение на кол-во шаровых р2р, хотя бы сторонних.
Или предложать шаровой СЭП, то мож я к ним и прийду.
А пока Скунса и Бобра хватает. А они рядом с Конём хай отдыхают, ума набираются :P :P :P
скунс и бобер это кто? И что они лучше предлагают?
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