посетитель написав: Amethyst написав: nickvp написав:
відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?
Если еще уберут ограничение на кол-во шаровых р2р, хотя бы сторонних.
Или предложать шаровой СЭП, то мож я к ним и прийду.
А пока Скунса и Бобра хватает. А они рядом с Конём хай отдыхают, ума набираются
скунс и бобер это кто? И что они лучше предлагают?
Скунс - форвард - предлагает 10 годовых по пенсионке до 300000 грн. (пенсионка выдается любому не зависимо от возраста при наличии пластика в отделении), или 15 % годовых на сумму от 100 до 15000 по дебетовой КоКо, если сумма выше 15000 то на всю сумму будет только 8,5%, или те же 8,5% при наличии своих на кредитной КоКо.
Бобер - продукт банка восток - банк власний рахунок - предлагает карту БВР в которой есть услуга "назбиратус" - 7% готовых. но счет используется на вход и выход довольно свободно в отличии от местной карты