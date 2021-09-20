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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:34
посетитель написав: Amethyst написав: nickvp написав:
відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?
Если еще уберут ограничение на кол-во шаровых р2р, хотя бы сторонних.
Или предложать шаровой СЭП, то мож я к ним и прийду.
А пока Скунса и Бобра хватает. А они рядом с Конём хай отдыхают, ума набираются
скунс и бобер это кто? И что они лучше предлагают?
Форвард и БВР (Восток) - ставки интереснее, в первом можно иметь спокойно 10%, во втором те же 7%
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Додано: Вів 21 вер, 2021 11:41
посетитель написав: Amethyst написав: nickvp написав:
відсоток по "Рюкзаку" збільшили до 7. Хтось інший із гравців підтягнеться?
Если еще уберут ограничение на кол-во шаровых р2р, хотя бы сторонних.
Или предложать шаровой СЭП, то мож я к ним и прийду.
А пока Скунса и Бобра хватает. А они рядом с Конём хай отдыхают, ума набираются
скунс и бобер это кто? И что они лучше предлагают?
Скунс - форвард - предлагает 10 годовых по пенсионке до 300000 грн. (пенсионка выдается любому не зависимо от возраста при наличии пластика в отделении), или 15 % годовых на сумму от 100 до 15000 по дебетовой КоКо, если сумма выше 15000 то на всю сумму будет только 8,5%, или те же 8,5% при наличии своих на кредитной КоКо.
Бобер - продукт банка восток - банк власний рахунок - предлагает карту БВР в которой есть услуга "назбиратус" - 7% готовых. но счет используется на вход и выход довольно свободно в отличии от местной карты
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:25
Мне спорт пока так и не прислал кнопку для миграции. Интересно, я один такой остался?
Не, ну я не парюсь. Включил ждуна до 01.11.21
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Bosstone
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:45
Bosstone
Мне тоже нет... А что будет 1 ноября?
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Vorlon
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:53
Vorlon написав:Bosstone
Мне тоже нет... А что будет 1 ноября?
Типа закончится срок миграции через кнопку
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:53
Flamingo
И карты превратятся в тыкву?
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Vorlon
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:04
Vorlon написав:Flamingo
И карты превратятся в тыкву?
Я спрашивал на другом форуме что будет если клиент не хочет мигрировать и к примеру имеет долг по карте в грейсе - как ему быть если с 1.11 не столько карта превратится в тыкву сколь приложение от спорта-окси окажется неработоспособным. Офпред сообщил что для таких клиентов ближе к ноябрю разошлют мануал как жить дальше. Ну а если на карте все по нулям то она скорее всего просто умрет
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Flamingo
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:06
Bosstone написав:
Мне спорт пока так и не прислал кнопку для миграции. Интересно, я один такой остался?
Не, ну я не парюсь. Включил ждуна до 01.11.21
Теж не прислав кнопки але я поки в мінусі, думаю треба погасити кредитку і тоді чекати на кнопку.
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miltador
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:10
miltador написав: Bosstone написав:
Мне спорт пока так и не прислал кнопку для миграции. Интересно, я один такой остался?
Не, ну я не парюсь. Включил ждуна до 01.11.21
Теж не прислав кнопки але я поки в мінусі, думаю треба погасити кредитку і тоді чекати на кнопку.
Из моих трех карт две в минусе, причем одна в глубоком. Приглашение есть по всем. Это не зависит от наличия долга и его отсутствия. Причем офпред писал что при переходе по кнопке ничего гасить не надо - если карта в грейсе, то при переходе грейс не только сохранится, но и продлится еще на месяц ( это если переходить к примеру в первых числах октября то даже если есть суммы которые в окси надо было гасить до конца октября - при переходе тася посчитает их как траты октября и потребует их загасить до конца ноября).
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Flamingo
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