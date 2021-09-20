Додано: Вів 21 вер, 2021 14:10

miltador написав: Bosstone написав: Мне спорт пока так и не прислал кнопку для миграции. Интересно, я один такой остался?

Не, ну я не парюсь. Включил ждуна до 01.11.21 Мне спорт пока так и не прислал кнопку для миграции. Интересно, я один такой остался?Не, ну я не парюсь. Включил ждуна до 01.11.21

Теж не прислав кнопки але я поки в мінусі, думаю треба погасити кредитку і тоді чекати на кнопку. Теж не прислав кнопки але я поки в мінусі, думаю треба погасити кредитку і тоді чекати на кнопку.

Из моих трех карт две в минусе, причем одна в глубоком. Приглашение есть по всем. Это не зависит от наличия долга и его отсутствия. Причем офпред писал что при переходе по кнопке ничего гасить не надо - если карта в грейсе, то при переходе грейс не только сохранится, но и продлится еще на месяц ( это если переходить к примеру в первых числах октября то даже если есть суммы которые в окси надо было гасить до конца октября - при переходе тася посчитает их как траты октября и потребует их загасить до конца ноября).