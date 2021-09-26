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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:42

Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:00

Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:03

  Flamingo написав:Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш

Ежели 0 на счету, то и не будет платы?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:38

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш

Ежели 0 на счету, то и не будет платы?
хз. Но тестить не хочется ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:14

Сьогодні мігрував на ТАС, все як заявлено - легко і просто...до 10хв.
Фіча з халявним п2п з таса на спорт запрацювала одразу.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:20

  KVV написав:Сьогодні мігрував на ТАС, все як заявлено - легко і просто...до 10хв.
Фіча з халявним п2п з таса на спорт запрацювала одразу.

У вас долг по карте был? Выводили в ноль? Или дебетка?
Flamingo
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