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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:42
Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш
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Flamingo
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Додано: Пон 27 вер, 2021 16:00
Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...
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ВIВ
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Додано: Пон 27 вер, 2021 17:03
Flamingo написав:
Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш
Ежели 0 на счету, то и не будет платы?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 27 вер, 2021 17:38
guntherhouse777 написав: Flamingo написав:
Звонил сегодня спорт от окси - расхваливал лёгкость перехода в тасю и тасины плюшки - рюкзак и т.п. Предупредил, что если не перейти, то в конце октября они введут по картам окси плату за обслуживание сета и отключат кишмиш
Ежели 0 на счету, то и не будет платы?
хз. Но тестить не хочется
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Flamingo
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:14
Сьогодні мігрував на ТАС, все як заявлено - легко і просто...до 10хв.
Фіча з халявним п2п з таса на спорт запрацювала одразу.
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KVV
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:20
KVV написав:
Сьогодні мігрував на ТАС, все як заявлено - легко і просто...до 10хв.
Фіча з халявним п2п з таса на спорт запрацювала одразу.
У вас долг по карте был? Выводили в ноль? Или дебетка?
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Flamingo
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