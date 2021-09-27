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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:06
greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС
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vlad_g
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55
greenozon написав:
Sportbank здувся?
100 грн коміс із 29 жовтня - обслуговування карти
0% річних на залишок (крутЬ!)
КБ - папа
Это только по Окси. Стимулируют переход на таЗ
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58
vlad_g написав:greenozon
кнутом сгоняют всех в ТАС
насільно міл (не) будеш ....
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greenozon
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