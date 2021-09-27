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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:06

greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55

  greenozon написав:Sportbank здувся?
100 грн коміс із 29 жовтня - обслуговування карти
0% річних на залишок (крутЬ!)
КБ - папа

Это только по Окси. Стимулируют переход на таЗ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58

  vlad_g написав:greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС


насільно міл (не) будеш .... :x
greenozon
 
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