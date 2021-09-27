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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:16
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:46
стр 61-62.
"Неактивный" - тот, по которому не было операций 3мес+
Списывается только за свои.
Кешбек отменяется (отменится? ), процент на остаток тоже. Бесплатный манисенд только в спорт-тас.
В декабре начнут закрывать счета "по своей инициативе"
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