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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:06

greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55

  greenozon написав:Sportbank здувся?
100 грн коміс із 29 жовтня - обслуговування карти
0% річних на залишок (крутЬ!)
КБ - папа

Это только по Окси. Стимулируют переход на таЗ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58

  vlad_g написав:greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС


насільно міл (не) будеш .... :x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59

  ВIВ написав:Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...

Да разве это кнут? Вот если отключат лимит. А тас мне лимита не наливает. И не верится, что на спортбанк нальет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:16

  Bosstone написав:
  ВIВ написав:Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...

Да разве это кнут? Вот если отключат лимит. А тас мне лимита не наливает. И не верится, что на спортбанк нальет.

Вы готовы платить 100 грн. в месяц просто за наличие лимита по карте где даже не будет никакого кэшбека?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:46

https://sportbank.com.ua/oferts_list

стр 61-62.
"Неактивный" - тот, по которому не было операций 3мес+
Списывается только за свои.

Кешбек отменяется (отменится? ), процент на остаток тоже. Бесплатный манисенд только в спорт-тас.
В декабре начнут закрывать счета "по своей инициативе"
Вкладчик1234
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