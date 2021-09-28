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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:06
greenozon кнутом сгоняют всех в ТАС
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vlad_g
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:55
greenozon написав:
Sportbank здувся?
100 грн коміс із 29 жовтня - обслуговування карти
0% річних на залишок (крутЬ!)
КБ - папа
Это только по Окси. Стимулируют переход на таЗ
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58
vlad_g написав:greenozon
кнутом сгоняют всех в ТАС
насільно міл (не) будеш ....
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greenozon
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:59
ВIВ написав:Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...
Да разве это кнут? Вот если отключат лимит. А тас мне лимита не наливает. И не верится, что на спортбанк нальет.
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Bosstone
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:16
Bosstone написав: ВIВ написав:Flamingo
Прийдется переходить. Кнут наше все...
Да разве это кнут? Вот если отключат лимит. А тас мне лимита не наливает. И не верится, что на спортбанк нальет.
Вы готовы платить 100 грн. в месяц просто за наличие лимита по карте где даже не будет никакого кэшбека?
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 19:46
https://sportbank.com.ua/oferts_list
стр 61-62.
"Неактивный" - тот, по которому не было операций 3мес+
Списывается только за свои.
Кешбек отменяется (отменится? ), процент на остаток тоже. Бесплатный манисенд только в спорт-тас.
В декабре начнут закрывать счета "по своей инициативе"
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:18
Flamingo написав:
Вы готовы платить 100 грн. в месяц просто за наличие лимита по карте где даже не будет никакого кэшбека?
Нет. А где-то есть ссылка на новые тарифы с абонплатой? Или это инсайдерская инфа?
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Bosstone
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:59
Так кнопка быстрого перехода не появилась.
А как же переходить?
У меня там ноль на остатке. Могу просто закрыть, но потом возиться с открытием еще...
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:31
Искатель
Вы не одиноки - не волнуйтесь
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Vorlon
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