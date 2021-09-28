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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:15

Re: Sportbank

Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?

П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:23

  R3WIND написав:Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?

П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.

у меня минут 15 заняло в середине раб дня
Там еще есть процедура разгона кредита, вот вместе с ней 15 мин и 50К кредлимит.
И это на фоне того, шо Тася на Б5 мне больше 10К за 5 лет так и не налила :mrgreen:
Amethyst
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