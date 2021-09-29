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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 124125126127 Додано: Сер 29 вер, 2021 09:15 Re: Sportbank Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?



П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем. R3WIND Повідомлень: 31 З нами з: 20.08.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 09:23 R3WIND написав: Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?



П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем. Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.

у меня минут 15 заняло в середине раб дня

Там еще есть процедура разгона кредита, вот вместе с ней 15 мин и 50К кредлимит.

И это на фоне того, шо Тася на Б5 мне больше 10К за 5 лет так и не налила у меня минут 15 заняло в середине раб дняТам еще есть процедура разгона кредита, вот вместе с ней 15 мин и 50К кредлимит.И это на фоне того, шо Тася на Б5 мне больше 10К за 5 лет так и не налила Amethyst

Повідомлень: 917 З нами з: 05.05.21 Подякував: 49 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16 R3WIND написав: Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?



П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем. Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.



Valeriy237 написав: Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово.

Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС.

Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было.

Как говорится нет так нет... Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово.Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС.Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было.Как говорится нет так нет...



Время до бесконечности и не факт что переведут. Время до бесконечности и не факт что переведут. Valeriy237 Повідомлень: 108 З нами з: 21.03.09 Подякував: 19 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 04:48 УРРРРРА! КНОПА ПОЯВИЛАСЬ!

Вчера не было времени заглянуть, а тут смотрю, а уже все есть.

У меня ноль на остатке,кредлимита нет, т.е. я - идеальный клиент для перехода.

Понажимал "Перейти" 2 раза. Ждем-с. Искатель Повідомлень: 4927 З нами з: 22.02.16 Подякував: 749 раз. Подякували: 3453 раз. Профіль 4 6 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 124125126127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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