RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:15

Re: Sportbank

Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?

П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.
R3WIND
 
Повідомлень: 31
З нами з: 20.08.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:23

  R3WIND написав:Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?

П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.

у меня минут 15 заняло в середине раб дня
Там еще есть процедура разгона кредита, вот вместе с ней 15 мин и 50К кредлимит.
И это на фоне того, шо Тася на Б5 мне больше 10К за 5 лет так и не налила :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 934
З нами з: 05.05.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16

  R3WIND написав:Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?

П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.


  Valeriy237 написав:Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово.
Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС.
Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было.
Как говорится нет так нет...


Время до бесконечности и не факт что переведут.
Valeriy237
 
Повідомлень: 108
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 04:48

УРРРРРА! КНОПА ПОЯВИЛАСЬ!
Вчера не было времени заглянуть, а тут смотрю, а уже все есть.
У меня ноль на остатке,кредлимита нет, т.е. я - идеальный клиент для перехода.
Понажимал "Перейти" 2 раза. Ждем-с.
Искатель
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 22.02.16
Подякував: 752 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:17

Окси уже не даёт выбирать кешбек в этом месяце
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15354
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8461 раз.
Подякували: 4091 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:14

«Оскільки співпраця з ОКСІ банком завершується, категорії кешбеку не доступні для карток емітованих ОКСІ банком.»

Відповідь підтримки.
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:25

miltador
Жестко, отлучили
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 124125126127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ВIВ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98624)
01.10.2021 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.