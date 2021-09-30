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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:15
Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?
П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.
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R3WIND
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:23
R3WIND написав:
Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?
П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.
у меня минут 15 заняло в середине раб дня
Там еще есть процедура разгона кредита, вот вместе с ней 15 мин и 50К кредлимит.
И это на фоне того, шо Тася на Б5 мне больше 10К за 5 лет так и не налила
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:16
R3WIND написав:
Вчера где-то в 16 нажал на кнопку перехода в ТАС, писало что подождать всего несколько часов. Кто уже сталкивался сколько времени занимает?
П.с. Писать в поддержку спорта не собираюсь, не переношу их от слова совсем.
Valeriy237 написав:
Попытался сделать миграцию в ТАС, прошел по предложению в приложении Sportbank, появилось окно - Почти на финише. Чтобы прокачать карту нужно несколько часов. Мы пришлем уведомление, когда все будет готово.
Прошло 4-е рабочих дня и ничего, позвонил в поддержку, информация такая - вы используете кредитный лимит и чтобы перейти в ТАС, вам надо сначала полностью погасить долг по кредитному лимиту, вывести карту в ноль, и только тогда, будет возможно перейти в ТАС.
Все платежи по карте осуществляю во время, никогда никаких просрочек не было.
Как говорится нет так нет...
Время до бесконечности и не факт что переведут.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 04:48
УРРРРРА! КНОПА ПОЯВИЛАСЬ!
Вчера не было времени заглянуть, а тут смотрю, а уже все есть.
У меня ноль на остатке,кредлимита нет, т.е. я - идеальный клиент для перехода.
Понажимал "Перейти" 2 раза. Ждем-с.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 23:17
Окси уже не даёт выбирать кешбек в этом месяце
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:14
«Оскільки співпраця з ОКСІ банком завершується, категорії кешбеку не доступні для карток емітованих ОКСІ банком.»
Відповідь підтримки.
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miltador
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:25
miltador
Жестко, отлучили.
Нажал княпку перейти, жду
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 06:36
Они бы сначала хотя бы всем кнопки дали, а то обычный путь слишком уж муторный...
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ingtrans
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:52
А залишок на рахунку при переході переноситься?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:54
Да.
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