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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:19

  Чорний Ворон написав:А залишок на рахунку при переході переноситься?

Лучше перекиньте куда-нибудь что б проблем потом не было если что.У меня не перенесли ничего, а самому перекинуть уже не получалось так как доступ к старой карте отключили.

Мало того, через какое-то время прислали сообщение срочно закрыть старую карту.Заполнил форму закрытия, где было поле указать куда зачислить остаток.Никто ничего так и не зачислили.Так как там копейки были то забил.Но показатель однако интересный.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:34

Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:37

  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Думаю, шо в минусах не докинут КЛ при переходе :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:41

  Amethyst написав:
  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Думаю, шо в минусах не докинут КЛ при переходе :(

Ну для полочной карты это и не особо важно. Главное чтобы грейс еСЧо на месячишко продлили как обещали ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:51

Re: Sportbank

Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали :(
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:44

Я так розумію, що при переході отримання пластику платне, а Денис видає лише віртуалку? А новим клієнтам так само чи десь вони таки видають пластик?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:50

  klug написав:Я так розумію, що при переході отримання пластику платне

Нiт. Безплатно Новою поштою надсилають
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:44

  chipmunk написав:Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали :(

А можно скрин, что предлагают? Аж интересно...

Тем, кто не перешел, еще не видно ((
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54

Re: Sportbank

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chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:55

Re: Sportbank

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chipmunk
 
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З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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