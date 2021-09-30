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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:19
Чорний Ворон написав:
А залишок на рахунку при переході переноситься?
Лучше перекиньте куда-нибудь что б проблем потом не было если что.У меня не перенесли ничего, а самому перекинуть уже не получалось так как доступ к старой карте отключили.
Мало того, через какое-то время прислали сообщение срочно закрыть старую карту.Заполнил форму закрытия, где было поле указать куда зачислить остаток.Никто ничего так и не зачислили.Так как там копейки были то забил.Но показатель однако интересный.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:34
Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:41
Ну для полочной карты это и не особо важно. Главное чтобы грейс еСЧо на месячишко продлили как обещали
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:51
Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:44
Я так розумію, що при переході отримання пластику платне, а Денис видає лише віртуалку? А новим клієнтам так само чи десь вони таки видають пластик?
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klug
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:50
klug написав:
Я так розумію, що при переході отримання пластику платне
Нiт. Безплатно Новою поштою надсилають
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:44
chipmunk написав:
Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали
А можно скрин, что предлагают? Аж интересно...
Тем, кто не перешел, еще не видно ((
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:54
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:55
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