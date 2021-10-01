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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130>

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Sportbank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:00

Спасибо большое (плюсонул)!
А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?
Искатель
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 22.02.16
Подякував: 756 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:03

Re: Sportbank

  Искатель написав:А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?

Є, і партнерські теж
chipmunk
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:06

  chipmunk написав:
  Искатель написав:А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?

Є, і партнерські теж

А можно партнерские тоже сфоткать, если не сложно? Спасибо заранее!
Искатель
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 22.02.16
Подякував: 756 раз.
Подякували: 3453 раз.
 
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4
6
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:26

Re: Sportbank

Зображення

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тіки не питайте шоєшо, я лиш kfс партнерські користував... :D
chipmunk
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:12

лише на хрещатику вони ж
v57
 
Повідомлень: 3012
З нами з: 14.03.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:13

Re: Sportbank

  v57 написав:лише на хрещатику вони ж

на печерській ще
chipmunk
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 557 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:38

  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...
Ромасик
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 30.03.15
Подякував: 624 раз.
Подякували: 289 раз.
Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:14

  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...

Обещают за 24 часа справиться
Bosstone
 
Повідомлень: 2009
З нами з: 21.04.10
Подякував: 718 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:30

Re: Sportbank

Хтось радів, що від'ємний кешбек при переїзді прощають. Мені не простили :(
Кочевник
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 16.02.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:18

  chipmunk написав:
  v57 написав:лише на хрещатику вони ж

на печерській ще

Кимиш не у всіх KFC, а лише тих, що є у списку: https://minfin.com.ua/ua/2021/08/02/69081832/
klug
 
Повідомлень: 6136
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 812 раз.
 
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