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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:00
Спасибо большое (плюсонул)!
А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?
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Искатель
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:03
Искатель написав:
А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?
Є, і партнерські теж
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:06
chipmunk написав: Искатель написав:
А 10% по спорту есть? Или зажали под шумок?
Є, і партнерські теж
А можно партнерские тоже сфоткать, если не сложно? Спасибо заранее!
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Искатель
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:26
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:12
лише на хрещатику вони ж
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v57
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:13
v57 написав:
лише на хрещатику вони ж
на печерській ще
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chipmunk
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:38
Flamingo написав:
Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют
Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...
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Ромасик
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:14
Ромасик написав: Flamingo написав:
Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют
Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...
Обещают за 24 часа справиться
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Bosstone
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:30
Хтось радів, що від'ємний кешбек при переїзді прощають. Мені не простили
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Кочевник
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:18
chipmunk написав: v57 написав:
лише на хрещатику вони ж
на печерській ще
Кимиш не у всіх KFC, а лише тих, що є у списку: https://minfin.com.ua/ua/2021/08/02/69081832/
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klug
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