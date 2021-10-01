Кочевник
Ну вам хоть, перенесли. У меня и жены требуют загасить долг и подписать заяву на расторжение с ОКСИ.
Фантом, відправляємо вам зразок заяви на закриття поточного рахунку.
Вам необхідно внести на картку суму заборгованості 9019 грн.
Після цього відправте нам заповнений даний шаблон у чат
Ви можете його роздрукувати і заповнити або написати від руки на листі А4
Заява про дострокове розірвання договору (закриття рахунку)
Прошу достроково розірвати укладений зі мною Договір про відкриття поточного рахунку
та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах
проекту «Sportbank».».
Також прошу закрити поточний рахунок No UA323259900000002620, що був
відкритий на моє ім’я відповідно до умов зазначеного вище Договору
Залишок коштів прошу перерахувати за наступними реквізитами:
Рахунок IBAN____________________________________________________
ІПН_________________________________________________________________
Отримувач (ПІБ)_________________________________________________________
Підтверджую належне виконання своїх зобов’язань за Договором на дату подання цієї заяви.
Підтверджую належне виконання своїх зобов’язань за Договором та відсутність
заборгованості перед АТ «ОКСІ БАНК» на дату подання цієї заяви.
Дата заповнення заяви " "____________20 р