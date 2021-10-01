Искатель написав: chipmunk написав:
Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали
А можно скрин, что предлагают? Аж интересно...
Тем, кто не перешел, еще не видно ((
Объясните, не понимаю, зачем переходить из sportbanka в тасбанк?
Второе, можно ли открыть карту спортбанка без кредит лимита но чтобы был кеш бек?
Там кстати кроме KFC, еще есть 20% на покупон кеш бек и сегодня они предлагают купоны в синево до -50%, может кому-то пригодиться.
Третье, кеш бек выводиться от 100 грн, если в 1м месяце насобирал 20 грн, во втором 30, третьем 40, то не пропадает ли этот кеш бек а 4м месяце?
Спасибо