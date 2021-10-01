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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

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Sportbank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:21

Кочевник Ну вам хоть, перенесли. У меня и жены требуют загасить долг и подписать заяву на расторжение с ОКСИ.
Фантом, відправляємо вам зразок заяви на закриття поточного рахунку.
Вам необхідно внести на картку суму заборгованості 9019 грн.
Після цього відправте нам заповнений даний шаблон у чат
Ви можете його роздрукувати і заповнити або написати від руки на листі А4


Заява про дострокове розірвання договору (закриття рахунку)
Прошу достроково розірвати укладений зі мною Договір про відкриття поточного рахунку
та видачу платіжної картки, надання банківських, фінансових та інших послуг в межах
проекту «Sportbank».».
Також прошу закрити поточний рахунок No UA323259900000002620, що був
відкритий на моє ім’я відповідно до умов зазначеного вище Договору
Залишок коштів прошу перерахувати за наступними реквізитами:
Рахунок IBAN____________________________________________________
ІПН_________________________________________________________________
Отримувач (ПІБ)_________________________________________________________
Підтверджую належне виконання своїх зобов’язань за Договором на дату подання цієї заяви.
Підтверджую належне виконання своїх зобов’язань за Договором та відсутність
заборгованості перед АТ «ОКСІ БАНК» на дату подання цієї заяви.
Дата заповнення заяви " "____________20 р
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:29

Фантом а у вас внопка была или вы пошли по пути через поддержку? То есть вам карту тася не открывает?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:40

Не знаю у кого как, а сегодня по появившейся кнопке перешёл за 5 минут и ещё минут 15 на типа обновление баланса. Всё очень быстро, как по мне... Но у меня на балансе 0.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:44

А у меня "Почти на финише"
и так целый день :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:10

  Искатель написав:
  chipmunk написав:Це ж треба, за кредитні пишуть більше... Але продуктів не дали :(

А можно скрин, что предлагают? Аж интересно...

Тем, кто не перешел, еще не видно ((


Объясните, не понимаю, зачем переходить из sportbanka в тасбанк?
Второе, можно ли открыть карту спортбанка без кредит лимита но чтобы был кеш бек?
Там кстати кроме KFC, еще есть 20% на покупон кеш бек и сегодня они предлагают купоны в синево до -50%, может кому-то пригодиться.
Третье, кеш бек выводиться от 100 грн, если в 1м месяце насобирал 20 грн, во втором 30, третьем 40, то не пропадает ли этот кеш бек а 4м месяце?
Спасибо
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:46

  Raymond написав:
Объясните, не понимаю, зачем переходить из sportbanka в тасбанк?

Спортбанк принял решение прекратить сотрудничество с ОКСИ-Банком.

Второе, можно ли открыть карту спортбанка без кредит лимита но чтобы был кеш бек?

Знаю, что в настройках приложения можно отключить кредитный лимит.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:47

Чем этот банк лучше остальных?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:21

  Investor_K написав:Чем этот банк лучше остальных?

Кешбек на спорт 10%, магазин Gorgany 15%.

Це найкраща пропозиція для туристів. На ринку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:44

  Bosstone написав:
Второе, можно ли открыть карту спортбанка без кредит лимита но чтобы был кеш бек?

Знаю, что в настройках приложения можно отключить кредитный лимит.

Але кишмиш за категоріями повноцінний лише за кредитні. За свої буде 1%, але для спорт кишмишу ніби байдуже.
klug
 
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