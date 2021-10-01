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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:07
Re: Sportbank
Також було таке. Офпред допоміг.
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:49
Re: Sportbank
Да, тоже самое висит, но уже третьи сутки, хотя баланс нулевой и без лимита, поддержка о сроках ничего внятного сказать не может. Настолько разные сроки в одинаковых кейсах просто умиляют
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