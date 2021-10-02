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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:07
Re: Sportbank
Також було таке. Офпред допоміг.
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:49
Re: Sportbank
Да, тоже самое висит, но уже третьи сутки, хотя баланс нулевой и без лимита, поддержка о сроках ничего внятного сказать не может. Настолько разные сроки в одинаковых кейсах просто умиляют
Додано: Суб 02 жов, 2021 09:33
Искатель. Мож и не вручную. По крайней мере не всех. Мою дочь перенесли за 15 минут. А у мну пошли вторые сутки. Присутсвующий на красном форуме офпред довольно быстро "порешал" вопрос перевода тез кто жаловался на зависание. Тут офпреда я так понимаю нет
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:49
Re: Sportbank
У меня ещё даже кнопка не появилась. Только через поддержку, которая говорит полностью писать заяву на закрытие этой карты, а потом по-новой открываться в ТАСе.
Додано: Нед 03 жов, 2021 09:13
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:50
Там есть какое-то предложение, что если потратить от 25к в месяц, то дарят абонемент в СпортЛайф?
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:52
Re: Sportbank
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:55
тут есть офпред?
у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:15
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:19
да, но у них офиально написано что, они гарантируют сохранение лимита, и перевод с непогашенным лимитом. Это офферта на основании которой я согласился. Там нет такого может быть он сохраниться, может быть мы переведем с непогашенным, может быть сохраним грейс. Все это написано в четко однозначныхз утвердительных формулировках - я эту оферту принял и согласился на переход именно на основании этих пунков.
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