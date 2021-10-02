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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:07

Re: Sportbank

Також було таке. Офпред допоміг.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 08:49

Re: Sportbank

Да, тоже самое висит, но уже третьи сутки, хотя баланс нулевой и без лимита, поддержка о сроках ничего внятного сказать не может. Настолько разные сроки в одинаковых кейсах просто умиляют
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 09:33

Искатель. Мож и не вручную. По крайней мере не всех. Мою дочь перенесли за 15 минут. А у мну пошли вторые сутки. Присутсвующий на красном форуме офпред довольно быстро "порешал" вопрос перевода тез кто жаловался на зависание. Тут офпреда я так понимаю нет :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:49

Re: Sportbank

У меня ещё даже кнопка не появилась. Только через поддержку, которая говорит полностью писать заяву на закрытие этой карты, а потом по-новой открываться в ТАСе.
torrent78
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:13

  Bosstone написав:
  Ромасик написав:
  Flamingo написав:Отсюда вывод - переходить лучше в минусах. А вдруК потеряют ;)

Подал с утра заявку на переход с минусом и невыведенным КБ. Жду...

Обещают за 24 часа справиться

пнул вчера гарячку. Сказали маленьким медведкам нужно 48 часов для рассмотрения.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:50

Там есть какое-то предложение, что если потратить от 25к в месяц, то дарят абонемент в СпортЛайф?
proftpd66
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Повідомлень: 4319
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:52

Re: Sportbank

  proftpd66 написав:Там есть какое-то предложение, что если потратить от 25к в месяц, то дарят абонемент в СпортЛайф?

є
chipmunk
 
Повідомлень: 8758
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:55

  Кочевник написав:Також було таке. Офпред допоміг.


тут есть офпред?

у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:15

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Також було таке. Офпред допоміг.


тут есть офпред?

Тут по ходу нет. На красном есть и в пятницу многим посодействовал в ускорении перехода. Но подозреваю что есть ряд клиентов кому спорт-тас не дает лимит и тем нада гасиЦЦа. :(
Flamingo
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Повідомлень: 7128
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 1967 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:19

  Flamingo написав:
  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Також було таке. Офпред допоміг.


тут есть офпред?

Тут по ходу нет. На красном есть и в пятницу многим посодействовал в ускорении перехода. Но подозреваю что есть ряд клиентов кому спорт-тас не дает лимит и тем нада гасиЦЦа. :(


да, но у них офиально написано что, они гарантируют сохранение лимита, и перевод с непогашенным лимитом. Это офферта на основании которой я согласился. Там нет такого может быть он сохраниться, может быть мы переведем с непогашенным, может быть сохраним грейс. Все это написано в четко однозначныхз утвердительных формулировках - я эту оферту принял и согласился на переход именно на основании этих пунков.
IMPRINTER
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2
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38130
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6071 раз.
 
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  #<1 ... 128129130131
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