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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:28
Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.
Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35
понятно что не поможет )
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