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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:28

Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35

  Flamingo написав:Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.


понятно что не поможет )
IMPRINTER
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  #<1 ... 129130131132
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