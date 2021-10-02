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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 129130131132 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 0 5 0 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 0 Додано: Нед 03 жов, 2021 12:28 Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация. Flamingo 1

Повідомлень: 7130 З нами з: 20.03.15 Подякував: 110 раз. Подякували: 1967 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35 Flamingo написав: Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация. Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.



понятно что не поможет ) понятно что не поможет ) IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38131 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6071 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 14:53 IMPRINTER написав: Кочевник написав: Також було таке. Офпред допоміг. Також було таке. Офпред допоміг.



тут есть офпред?



у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу ! тут есть офпред?у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !

Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.

Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15369 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8467 раз. Подякували: 4095 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 129130131132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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