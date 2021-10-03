RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:28

Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7133
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35

  Flamingo написав:Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.


понятно что не поможет )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38133
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6072 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 14:53

  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Також було таке. Офпред допоміг.


тут есть офпред?

у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !

Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.
Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15374
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8471 раз.
Подякували: 4099 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 17:48

  Flamingo написав:Фантом а у вас внопка была или вы пошли по пути через поддержку? То есть вам карту тася не открывает?

Через поддержку. Спросил где моя кнопка и понеслось.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 18.05.16
Подякував: 345 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:33

В воскресенье "несколько часов№ закончилось. налили 40% к лимиту что был, 5 екопеек с ОКСИ перенесли в ТАЗ. Пластик пришлют на Нову Почту за их счет.
Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:34

Re: Sportbank

  ВIВ написав:Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?

кажуть подати заявку в вібер на закриття, вони бланк висилають щоб підписати
chipmunk
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 15.04.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50

  ВIВ написав:Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?

Ну так как вы давали заявку на перенос то вам в окси д.б. счета все закрыть а в тасе открыть. То есть если у вас все открылось в тасе нормально, то вам больше ничего делать с окси не надо. Карту зимой можете использовать в качестве скребка для лобовухи ;)
  chipmunk написав:кажуть подати заявку в вібер на закриття, вони бланк висилають щоб підписати

Данную заявку присылают тем у кого не появилась кнопка. Кто перешел автоматом - ничего подписывать не надо
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7133
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1967 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:16

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:
  Кочевник написав:Також було таке. Офпред допоміг.


тут есть офпред?

у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !

Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.
Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси

Спросил через почту поддержки - выяснилось, что им не хватает селфи с паспортом
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15374
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8471 раз.
Подякували: 4099 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Фантом і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1318)
04.10.2021 12:16
Simple Invest (119)
04.10.2021 12:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.