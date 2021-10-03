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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 12:28
Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.
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Flamingo
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Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35
Flamingo написав:
Согласен - бардак. Но не уверен, что жалоба в нбу поможет. Тут какбы затронуто три стороны окси свою часть вроде сделала - всю инфу для передачи предоставила и скорее все у себя поставила на паузу, к тасе вроде и предьявить нечего - она ничего не обещала, а обещала спортбанда - а она напрямую НБУ не подконтрольна. В этой ситуевине не понимаю кому и что НБУ должен предьявить... В общем отвратная ситуация.
понятно что не поможет )
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IMPRINTER
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Додано: Нед 03 жов, 2021 14:53
IMPRINTER написав: Кочевник написав:
Також було таке. Офпред допоміг.
тут есть офпред?
у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !
Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.
Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 03 жов, 2021 17:48
Flamingo написав:
Фантом а у вас внопка была или вы пошли по пути через поддержку? То есть вам карту тася не открывает?
Через поддержку. Спросил где моя кнопка и понеслось.
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Фантом
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:33
В воскресенье "несколько часов№ закончилось. налили 40% к лимиту что был, 5 екопеек с ОКСИ перенесли в ТАЗ. Пластик пришлют на Нову Почту за их счет.
Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?
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ВIВ
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:34
ВIВ написав:
Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?
кажуть подати заявку в вібер на закриття, вони бланк висилають щоб підписати
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chipmunk
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:50
ВIВ написав:
Такой вопрос, что скартой ОКСИ делать, ее же вроде как не закрывали и договор как-бы действует?
Ну так как вы давали заявку на перенос то вам в окси д.б. счета все закрыть а в тасе открыть. То есть если у вас все открылось в тасе нормально, то вам больше ничего делать с окси не надо. Карту зимой можете использовать в качестве скребка для лобовухи
chipmunk написав:
кажуть подати заявку в вібер на закриття, вони бланк висилають щоб підписати
Данную заявку присылают тем у кого не появилась кнопка. Кто перешел автоматом - ничего подписывать не надо
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Flamingo
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:16
Вкладчик1234 написав: IMPRINTER написав: Кочевник написав:
Також було таке. Офпред допоміг.
тут есть офпред?
у меня висит уже неделю - пишу в чат .. те отвечают - у нас что-то пошло не так - не можем вас перевести без погащения лимита .. говрю - я согласился именно на условии что меня переведут с непогашенным лимитом ... говрю возвращшайте как было .. не можем .. получается у же и не в окси и еще не в тазе ... буду писать жалобу !
Вчера на семейной учётке нажал кнопку - понятно что ничего не произошло.
Но похоже пока остаётся рабочим функционал окси
Спросил через почту поддержки - выяснилось, что им не хватает селфи с паспортом
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:16
Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки?
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klug
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:20
klug написав:
Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки?
Похоже, что по алфавиту
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Bosstone
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