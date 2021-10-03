klug написав:Цікаво, а відсутність кнопки пов'язана з тим, що теж чогось не вистачає чи її просто поступово роздають, щоб встигати обробляти заявки?
Похоже специально раздают постепенно, но не исключаю, что не только для того, чтобы не было больших задержек при переводе, а и из-за того, что банкам нужно провести какие-то подготовительные работы по клиенту, чтобы потом сделать переход по кнопке. Я, кстати, несколько дней назад упомянул на красном, что у меня еще нет кнопки. Через несколько минут в личку написал представитель и попросил телефон, мол, может получится ускорить. Через полчаса отписался, что не получится, нужно ждать.
Bosstone написав:Похоже, что по алфавиту
Тоже склоняюсь к этому варианту, но у меня выборка очень непоказательная - всего по одной фамилии
В общем перевели меня на таЗ. Правдо только после пенделя дивотворящего со стороны представителя банка на красном. Кред лим при этом увеличили (кто там переживал по жтому поводу? ). И да - кред лим был выбран почти полностью в сентябре но был в грейсе на октябрь - как и писал на красном офпред - вся сумма оказалась в грейсе до 25 ноября. В общем если бы не надо было просить о пенделе - переходом в принципе доволен. Зы. Касаемо алфавита - первая буква моей фамилии где-то аж в последней трети алфавита а приглашение было более недели назад. Так что тут точно не в алфавите дело